لافروف يبحث مع تيلرسون هاتفيا الوضع حول البرنامج النووي الإيراني

هذا، وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم الإعلان عن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران قريبا. وصرحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، بأن ترامب سيقدم قريبا استراتيجية جديدة بشأن إيران.
يذكر، أن السداسية الدولية وإيران توصلتا إلى الاتفاق حول برنامج إيران النووي في تموز/ يوليو عام 2015. وتم إقرار خطة الأعمال المشتركة الشمالية التي تقضي برفع العقوبات عن إيران مقابل خطوات من قبل طهران خاصة ببرنامجها النووي. ودخلت الخطة حيز التنفيذ منذ 16 كانون الثاني/ يناير عام 2016.
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