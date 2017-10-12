واشنطن تمنع وفدا من وزارة الدفاع الروسية من المشاركة في مؤتمر بالأمم المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أعضاء وفد الوزارة لم يحصلوا على التأشيرات الأمريكية للمشاركة في مؤتمر مشترك للعسكريين الروس والصينيين بالأمم المتحدة.

© Sputnik. Alexander Vilf الدفاع الروسية: نشر قوات أمريكية عند حدودنا يتعارض مع اتفاق موسكو والناتو

الأمم المتحدة — سبوتنيك. أكد مدير الدائرة العامة للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية، ألكسندر يميليانوف، أن الجانب الأمريكي لم يمنح تأشيرات الدخول لكل أعضاء وفد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، بمن فيهم الفريق تريتياك، مما أدى إلى إفشال انعقاد مؤتمر مشترك للعسكريين الروس والصينيين بالأمم المتحدة.

في سياق آخر، أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الأمريكي الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.

وقالت الخارجية إنه تمت مناقشة الوضع حول خطة العمل الشامل المشتركة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولفت لافروف الانتباه إلى حقيقة أن طهران تلتزم بجميع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة، وشدد على ضرورة التزام واضعي الوثيقة أيضا بها.