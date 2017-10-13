الخارجية الروسية: قرار إسرائيل الخروج من اليونيسكو يدعو للأسف

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قرار إسرائيل الخروج من اليونيسكو يدعو للأسف وأن التعاون الروسي – الإسرائيلي بعد هذه الخطوة في هذه المنظمة سيتوقف.

© AP Photo/ Jacques Brinon الولايات المتحدة تنسحب من اليونيسكو

وقالت زاخاروفا في بيان: "هذا القرار الذي اتخذته القيادة الإسرائيلية، والذي أعقب المثال "السيء" للولايات المتحدة، يبعث على الأسف".

وأشارت إلى أنه "بهذه الخطوة سيتوقف التعاون الروسي الإسرائيلي في موقع هذه المنظمة".