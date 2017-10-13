موسكو تحتج على إزالة الأعلام الروسية من الهيئة الدبلوماسية المغلقة في أمريكا

أعلنت الخارجية الروسية أنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، احتجاجا على إزالة الأعلام الروسية من الهيئة الدبلوماسية المغلقة في أمريكا.

موسكو — سبوتنيك. أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها استدعت القائم بالأعمال الأمريكي في موسكو وسلمته مذكرة احتجاج على ما قالت إنه إزالة للأعلام الروسية من منشآت دبلوماسية أخلتها روسيا في الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، بأن ما قامت به الولايات المتحدة عبر إزالة الأعلام الروسية عن ممتلكاتها الدبلوماسية سيؤدي إلى نسف العلاقات بين البلدين.

وتابع بيسكوف، قائلا: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعمل بما فيه مصلحة روسيا".