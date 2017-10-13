موسكو تعتبر إجراءات ترامب تجاه إيران خاطئة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر إجراءات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خاطئة، وستحاول نقل هذه الفكرة إلى واشنطن عبر الحوار.

© AP Photo/ Carolyn Kaster فرنسا وألمانيا وبريطانيا: الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران يصب في مصلحتنا الوطنية

موسكو – سبوتنيك. وقال ريابكوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أخذا بعين الاعتبار تلك القرارات التي اتخذتها واشنطن، تظهر هناك شكوك بشأن فاعلية مناقشتنا مع الزملاء الأمريكيين. ولكن على الرغم من ذلك نحن سنبذل كل الجهود من أجل التوضيح أن الإجراءات التي اتخذها الجانب الأمريكي خاطئة، وأنه من الخطأ وضع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في عام 2015 موضع شك".

وأشار إلى أن موسكو ستقوم "بتحليل عواقب ما حدث، بما في ذلك تلك المناقشات التي لا بد أن تبدأ في الكونغرس الأمريكي"، مؤكدا أن "موسكو ستعمل مع المشاركين الآخرين في الصفقة الخاصة بخطة الأعمال المشتركة الشاملة، وستكثف الحوار مع الولايات المتحدة".

وأعرب عن قلق موسكو من "العودة إلى المسائل التي تم إغلاقها وحلها، على ما يبدو، بشكل يروق لكل الأطراف، يتم طرحها مرة أخرى، وتحويلها إلى قضية سياسية"، مشيرا إلى أن واشنطن تتحمل مسؤولية ذلك.