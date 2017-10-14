وزير الثقافة الروسي يعلق على خروج أمريكا من اليونسكو

قال وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، اليوم السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول، إن خروج الولايات المتّحدة من اليونسكو هي خطوة عاطفية لا توثر على عمل المنظمة.

فرانكفورت — سبوتنيك. وقال ميدينسكي في مقابلة خاصة لسبوتنيك:

اليونسكو اعتادت بالفعل غياب الولايات المتحدة، لذلك لن يؤثر خروجها كثيراً على المنظمة.

وبحسب الوزير، فإن الولايات المتحدة اعتادت إملاء شروطها، في حين أن اليونسكو لديها مبدأ التوفيق واحترام موقف الآخرين.

وأضاف ميدينسكي:

لذلك أعتقد أنّ هذه خطوة عاطفية مرتبطة بمتلازمة العالم ذا القطب الواحد الذي تمر به أمريكا لكن أعتقد أنّ هذه الأمر عاجلاً أم آجلاً سينتهي.

وكانت الولايات المتحدة قد أخطرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، يوم الخميس الماضي 12 أكتوبر/ تشرين الأول، بقرارها الانسحاب من هذه المنظمة، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر نورت، فإن هذا القرار سببه ديون المساهمات المالية، وضرورة إصلاح المنظمة، وما وصفته بـ "تحيزها ضد إسرائيل".