بالفيديو تعرف على أكبر بارجة حربية روسية

وتظهر في الفيديو الذي نُشر على يوتيوب، السفينة التي تحمل اسم الأميرال الروسي كوزنيتسوف، وهي سفينة قادرة على حمل الطائرات المقاتلة.

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ويبلغ طولها 306.45 متر وهو طول ثلاثة ملاعب كرة قدم، بينما يبلغ ارتفاعها 64.49 متر ما يعادل ارتفاع البناية المتكونة من 20 طابقا.

وتقدر سفينة "كوزنيتسوف" على حمل 28 طائرة و17 مروحية، وتستطيع أن تسير بسرعة 29 عقدة (أو 54 كيلومترا في الساعة).

ويقودها طاقم متكون من 2000 شخص تقريبا.

وكانت حاملة الطائرات "كوزنيتسوف" موجودة قبالة شواطئ سوريا في عام 2016. وقامت طائراتها بـ420 طلعة استهدفت مواقع الإرهابيين في أراضي سوريا.