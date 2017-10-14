روسيا ترسل شاحنة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية (صور)

أطلقت روسيا اليوم 14 تشرين الاول / أكتوبر شاحنة "أم أس 07" من قاعدة "بايكونو" إلى المحطة الفضائية الدولية. حسبما أفادت وكالة سبوتنيك .

وقال مسؤول في القاعدة الفضائية إن عملية الاطلاق تمت على متن صاروخ "سويوز 2.1 آ" الروسي الذي تم تأجيل إطلاقها يوم 12 تشرين الاول / أكتوبر إلى 14 من الشهر الجاري لأسباب تقنية.

وأضاف أن مركبة الشحن الروسية " أم أس 07" تنقل إلى المحطة الفضائية الدولية ما يزيد عن طنين من الحمولة، بما فيها الوقود والهواء والأجهزة والمعدات اللازمة لصيانة المحطة، ناهيك عن الطرود لأعضاء طاقمها وإنسان آلي (روبوت) صممته شركة "فكونتاكتي" الروسية، وسوف يستخدم في الاتصالات بين رواد الفضاء ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

— ISS Updates (@ISS101) October 9, 2017

يذكر أن وزن الشاحنة الفضائية السابقة بلغ 7338 كيلوغراما. فيما ازداد وزن "بروغريس أم أس-07 " الحالية بـ100 كيلوغرام وذلك بفضل استخدام صاروخ أقوى لإطلاقها.

— Philip Haines (@PhHaines) October 14, 2017