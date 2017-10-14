قناة "آر تي" تطلق بثها باللغة الألمانية

أعلنت رئيسة تحرير "سبوتنيك" و RT، مارغريتا سيمونيان عن وجود خطط لإطلاق بث قناة "آر-تي" باللغة الألمانية في العام القادم.

وقالت سيمونيان في مقابلة أجرتها مع قناة "tv center"الروسية: إن آر تي ترتفع شعبيتها في ألمانيا، وهناك احتمال كبير أن نطلق قريبا بثا باللغة الألمانية ".

ووفقا لها، في الوقت الحاضر آر تي لديها موقع باللغة الألمانية، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين الناطقين بالألمانية.

وأكدت سيمونيان أن كل الناس الذين لا يسمح لهم بحرية التعبير عن انفسهم فى وسائل الاعلام الرئيسية موضع ترحيب، بالطبع في حال تصرف هؤلاء الاشخاص فى اطار القانون ولا يعبرون عن آراء متطرفة".