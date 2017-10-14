موسكو: لندن لا تفهم مهام العملية الروسية لمكافحة الإرهاب في سوريا

صرح النائب الأول لوزير الخارجية الروسي، فلاديمير تيتوف، اليوم السبت، بأن موسكو تعتزم التركيز على تطبيع العلاقات الثنائية مع لندن خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، لروسيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال تيتوف في بيان له، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "قبل كل شيء نسعى للتركيز على مسائل تطبيع العلاقات روسية – البريطانية عبر الحوار الذي يجب ألا تعيقه شروط مفتعلة أو تحفظات".

وأضاف أنه "من بين المسائل التي يجب حلها من الناحية العملية، يمكن ذكر استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة، وخاصة آخذا بعين الاعتبار ضرورة الحوار الاقتصادي بالنسبة إلى أوساط الأعمال في بلدينا".

وأشار تيتوف، إلى أن تصريحات لندن عن وجود خلافات عميقة مع روسيا بشأن سوريا تعكس عدم فهم بريطانيا لمهام العملية الروسية لمكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال تيتوف إن "الإشارات إلى خلافات عميقة بين بلدينا، وخاصة بشأن سوريا، تعكس، ويا للأسف، عدم الفهم المطلق لمهام العملية الروسية لمكافحة الإرهاب في هذا البلد".



