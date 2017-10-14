الدفاع الروسية: القوات السورية تواصل التقدم بعد دحر مسلحي "داعش" في الميادين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، 14 أكتوبر/تشرين الأول، أن وحدات الجيش السوري بقيادة العميد سهيل الحسن، المدعومة بالقوات الجوية الفضائية الروسية تواصل التقدم بعد دحر مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في الميادين.

© Sputnik. Press Service of the President of Syria الجيش السوري يستعيد مدينة الميادين معقل "داعش" في المنطقة الشرقية لسوريا

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن الوحدات بقيادة سهيل الحسن تواصل في الوقت الحالي التقدم بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية، مشيرا إلى أنها حررت مدينة الميادين بالكامل، والتي كانت أهم معقل لتنظيم "داعش" الإرهابي بشرق سوريا.

وتابع قائلا إنه "خلال الأسبوع الماضي تم نقل أقوى التعزيزات لتنظيم "داعش الإرهابي" من العراق إلى الميادين، وبالتالي وفر دحر الإرهابيين في الميادين الظروف الضرورية لتطوير النجاح التكتيكي للقوات السورية ليصبح نجاحا عملياتيا".

وكان مصدر عسكري قال لـسبوتنيك"، في وقت سابق، اليوم السبت، إن الجيش السوري استعاد مدينة الميادين بدير الزور، والتي تعد معقل تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة الشرقية لسوريا.