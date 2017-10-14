الدفاع الروسية: قصف التحالف على أحياء الرقة لم يؤد إلى شيء سوى سقوط آلاف الضحايا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القصف العشوائي للأحياء السكنية في الرقة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لم يؤد إلى أي شيء سوى سقوط آلاف الضحايا، متهمة التحالف بالتخطيط غير الحرفي لعملية تحرير الرقة.

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "العمليات الناجحة للجيش السوري لدحر آخر معاقل "داعش" بشرق سوريا، تتباين بشكل صارخ مع تعثر "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في الرقة منذ عدة أشهر".

وأشار إلى القصف العشوائي للأحياء السكنية في الرقة وتدمير مصادر المياه بشكل متعمد لم يؤد إلى أي نتيجة، سوى "سقوط آلاف الضحايا وسط السكان الذين يجري "تحريرهم"، ما يعتبر مثالا على التخطيط غير الحرفي للعملية العسكرية".