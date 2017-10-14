افتتاح الدورة الـ 19 لمهرجان الشباب والطلبة العالمي في روسيا

شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، المراسم الاحتفالية لافتتاح الدورة الـ19 لمهرجان الشباب والطلبة العالمي.

© Sputnik. Mihail Mokrushin 100 شاب مصري في المهرجان العالمي للشباب بمدينة سوتشي الروسية

موسكو — سبوتنيك. شارك في المراسم الاحتفالية بوسط العاصمة الروسية أكثر من 30 ألفا من الطلبة الروس و450 من الضيوف من كافة أنحاء العالم، حيث توجهت المسيرة من ساحة فاسيلييفسكي سبوسك القريبة من الكرملين إلى المجمع الرياضي "لوجنيكي"، الذي أقيمت فيه مساء اليوم حفلة موسيقية وأطلقت ألعاب نارية.

وبعد المراسم الافتتاحية في موسكو، من المقرر أن تبدأ فعاليات المهرجان في مدينة سوتشي جنوب روسيا يوم الأحد، 15 تشرين الأول/ أكتوبر. وسيشارك في المهرجان أكثر من 20 الف من الشباب من أكثر من 180 دولة في العالم.

وسيزور ضيوف المهرجان أيضا 15 إقليما روسيا في كافة ربوع البلاد من كالينينغراد في الغرب إلى فلاديفوستوك بالشرق الأقصى.

وستستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

يذكر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف الوكالة الفدرالية لشؤون الشباب بالتحضير لاستضافة المهرجان العالمي في عام 2015. ووافقت الجمعية العامة للاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي على طلب روسيا بإجراء الدورة الـ19 من المهرجان في سوتشي.

وسبق للاتحاد السوفيتي أن استضاف فعاليات مهرجان الشباب والطلبة العالمي مرتين في عامي 1957 و1985.