بالفيديو والصور...هكذا التقي الشباب في مهرجان سوتشي

يبدأ اليوم افتتاح المهرجان الشبابي الطلابي العالمي في مدينة سوتشي الروسية بدورته ال19 حيث يشارك فيه اكثر من 25 الف شاب وشابة من 180 دولة.

وكان للطلبة العرب حضور مميز في عملية التحضير للافتتاح والتقوا عدد من طلاب الدول الأخرى في ساحة إقامتهم أثناء التوجه إلى مكان افتتاح المهرجان وهم يرفعون أعلام بلادهم ويهتفون بالمحبة والسلام لكل شعوب الأرض.

وفي وقت سابق أفاد مدير إدارة المهرجان العالمي للشباب والطلبة لشؤون المشاركين والتعاون الدولي، فيتالي سولونيتسكي، بأنه سيتم إعداد بيان ختامي كرسالة إلى شباب العالم أجمع.

يذكر أن المهرجان العالمي للشباب والطلبة سيجري هذه المرة في مدينة سوتشي في الفترة من 14 إلى 21 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي.