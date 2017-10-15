بوتين: التنافس بين الدول لا يجب أن يتطور إلى أعمال عدائية وحروب

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إننا يجب أن نعمل بجد لكي لا يتحول التنافس بين الدول إلى أعمال عدائية وحروب.

© Sputnik. Mikhael Klimentiev بوتين: روسيا تدعم كافة بنود اتفاقية باريس للمناخ

القاهرة — سبوتنيك.

وقال بوتين، وفي كلمة أثناء الاحتفال بالمهرجان العالمي التاسع عشر للشباب والطلاب بسوتشي،" أننا ننفق مواردنا على التنافس، وهذا الوضع لا يؤدي دائما إلى نتيجة إيجابية للجميع، سواء للفائزين أو الخاسرين".

وتابع الرئيس الروسي "على أي حال من الضروري أن نسعى جاهدين للحيلولة دون أن يتطور إلى أعمال عدائية وحروب. ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لكي نعزز المسار الأخر، وهو مسار التعاون في البحث عن حل للتحديات والمشاكل المشتركة، وإذا كنا قادرين على بناء علاقات بهذه الطريقة، فإن الجميع سيستفيدون منها بالتأكيد".