"روس أبورون إكسبورت": التوقيع على عدد من عقود الأسلحة بعد المحادثات مع العاهل السعودي

أعلن نائب مدير شركة روس أبورون إكسبورت، سيرغي غوريسلافسكي، أن روسيا عقب المحادثات مع الملك السعودي وقعت على عدد من عقود الأسلحة.

موسكو — سبوتنيك.

وقال غوريسلافسكي للصحفيين، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر/تشرين الأول: "مباحثات القمة الناجحة أدت إلى التوقيع على عدد من العقود المهمة للطرفين"، ولم يذكر تفاصيل الصفقات.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ماريا فوروبيوفا، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، يوم الاثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن روسيا والسعودية توصلتا إلى اتفاق حول توريد منظومات الدفاع الصاروخية "إس-400"، وغيرها من الأسلحة.

كما أوضخ الخبير العسكري إيغور كوروتشينكو، لوكالة "سبوتنيك" أن اتفاقية مع موسكو حول توريد السلاح تعد قرارا سياسيا للرياض التي تعتمد على موسكو أيضا في حل مشاكلها الخارجية وليس على واشنطن فقط.