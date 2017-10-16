روس أبورون اكسبورت: التوقيع على عدد من عقود الأسلحة بعد المحادثات مع الملك السعودي

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روس أبورون اكسبورت: التوقيع على عدد من عقود الأسلحة بعد المحادثات مع الملك السعودي

يتبع…