لافروف: بيونغ يانغ تتصرف بتحد وتنتهك قرارات مجلس الأمن

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، أن بيونغ يانغ تتصرف بتحد وتنتهك قرارات مجلس الأمن.

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وقال لافروف، متحدثا في مهرجان الشباب والطلاب: "أنا لا أبرر بيونغ يانغ. بيونغ يانغ تتصرف بتحد وتنتهك قرارات مجلس الأمن".

وكانت مسؤولة رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي أعلنت، الجمعة الماضية، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مشاركة روسيا في التسوية حول كوريا الشمالية مهمة.

وقالت المسؤولة للصحفيين في بروكسل، قبيل لقاء وزراء خارجية 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر، في لوكسمبورغ: "روسيا مهمة، روسيا والصين تلعبان دورا مهما".

وأكد مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، يوم 26 أيلول/سبتمبر، عدم وجود حل عسكري للأزمة حول كوريا الشمالية، محذرا من أن النزاع سيؤدي إلى عواقب كارثية.