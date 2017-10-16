الكرملين: خلافات بغداد وأربيل يجب حلها انطلاقا من وحدة العراق واحترام حقوق الكرد

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن، صباح اليوم، أن روسيا تعتبر الاشتباكات في كردستان العراق بين فصائل البشمركة والقوات المدعومة من بغداد تتناقض مع مصالح الشعب العراقي كله، بما في ذلك الأكراد.
وقال لافروف: "نعتبر أن ذلك يتناقض مع مصالح الشعب العراقي كله، بما في ذلك الأكراد، نريد أن يتم التوصل إلى اتفاق بأسرع مع يمكن حول كيف سيستمر العيش في دولة واحدة لجميع أولئك الذين يعيشون الآن في العراق"
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر مساء أمس الأحد، بالبدء في عملية لاستعادة الأمن في محافظة كركوك، المتنازع عليها مع كردستان.
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