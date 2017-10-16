الكرملين: خلافات بغداد وأربيل يجب حلها انطلاقا من وحدة العراق واحترام حقوق الكرد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، ان موسكو تؤيد حل جميع القضايا بين بغداد والأكراد سلمياً وعلى أساس وحدة أراضى العراق.

© AFP 2017/ Adam Berry العبادي: لم نقم إلا بواجبنا الدستوري لبسط السلطة الاتحادية في كركوك

وأضاف، بيسكوف "لا شك في أننا نؤيد حل جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال في العراق بين بغداد والأكراد بالوسائل السياسية والدبلوماسية سلمياً على أساس السيادة السياسية للعراق ولكن بالتأكيد مع احترام الحقوق المشروعة ومصالح الشعب الكردي".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن، صباح اليوم، أن روسيا تعتبر الاشتباكات في كردستان العراق بين فصائل البشمركة والقوات المدعومة من بغداد تتناقض مع مصالح الشعب العراقي كله، بما في ذلك الأكراد.

وقال لافروف: "نعتبر أن ذلك يتناقض مع مصالح الشعب العراقي كله، بما في ذلك الأكراد، نريد أن يتم التوصل إلى اتفاق بأسرع مع يمكن حول كيف سيستمر العيش في دولة واحدة لجميع أولئك الذين يعيشون الآن في العراق"

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر مساء أمس الأحد، بالبدء في عملية لاستعادة الأمن في محافظة كركوك، المتنازع عليها مع كردستان.