رئيس مجلس النواب العراقي يقطع زيارته إلى روسيا لمتابعة الموقف في كركوك

قطع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري زيارته إلى روسيا، الاثنين، لمتابعة تطورات الموقف في محافظة كركوك مع دخول القوات العراقية إلى المدينة لبسط سيطرة الحكومة الاتحادية عليها.

youtube مجلس النواب العراقي يصوت على إقالة محافظ كركوك

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجبوري: "قرر رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم الاثنين، قطع زيارته إلى روسيا والعودة إلى بغداد لمتابعة التطورات التي تشهدها الساحة العراقية وخصوصا الأوضاع في محافظة كركوك".

وكان رئيس مجلس النواب قد توجه، بحسب البيان، إلى روسيا، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال مؤتمر البرلمانات الدولية المنعقد هناك.

وتابع البيان: "وقد كلّف سيادته لجنة العلاقات الخارجية النيابية بإتمام مهام مشاركة العراق في المؤتمر".