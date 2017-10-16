بوتين يوقع مرسوما حول فرض عقوبات على كوريا الشمالية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، مرسوماً يقضي بفرض مجموعة من العقوبات على كوريا الشمالية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2321.

موسكو — سبوتنيك.

ووفقا للوثيقة التي نشرت على بوابة المعلومات الرسمية، اليوم الإثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، فقد وقع الرئيس بوتين، مرسوما حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن فرض عدد من القيود على كوريا الشمالية، منها تعليق التعاون في المجال العلمي التقني بين موسكو وبيونغ يانغ.

وقال المرسوم "يجب وقف التعاون العلمي والفني مع الأفراد أو الجماعات التي تمثل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وكانت رئيس مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، أكدت، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن روسيا تدين بشدة أعمال بيونج يانج حول تطوير برنامج الأسلحة النووية وتدعو المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي.