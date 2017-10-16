وزير الدفاع الروسي يصل إسرائيل لبحث الحل في سوريا والتعاون العسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، وصول وزير الدفاع، سيرغي شويغو، إلى إسرائيل، لبحث الحل في سوريا والتعاون العسكري مع نظيره الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

© AP Photo/ Ariel Schalit روسيا تقوض خطة إسرائيل

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين: "يخطط لبحث مسائل التعاون العسكري والعسكري التقني خلال اللقاء، وقضايا الأمن الإقليمي".

ومن المرتقب بحث المسائل المتعلقة بالحل في سوريا خلال الزيارة التي تستمر ليومين.

وكان السفير الإسرائيلي في موسكو، غاري كورين، أعلن، في وقت سابق، أن بلاده تجري مشاورات مع روسيا ودول أخرى حول المناطق الآمنة في سوريا، وأنها تعول على أخذ مصالحها بالاعتبار لدى إنشاء هذه المناطق.