شويغو: العملية العسكرية ضد الإرهابيين في سوريا شارفت على نهايتها

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين أن العملية العسكرية الروسية ضد المسلحين والإرهابيين شارفت على نهايتها في سوريا.

Russian Ministry of Defence وزير الدفاع الروسي يصل إسرائيل لبحث الحل في سوريا والتعاون العسكري

وأضاف شويغو إلى أن هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بسوريا ومنها قضايا تتعلق بالتعاون العسكري والتقني، بالإضافة الى موضوع الإرهاب الذي يعتبر أولوية لنا وللجميع في المنطقة".

وأعرب شويغو عن ثقته بأن المحادثات سوف تكون ناجحة " المحادثات ستساعد على فهم بعضنا البعض بشكل أفضل، وسوف تسهم في تعزيز العلاقات الودية بين القوات المسلحة لروسيا وإسرائيل".