"النمور" الروسية تغزو العالم

كشف مصدر صناعي عسكري روسي أن دولاً تقع في مختلف أنحاء العالم تريد الحصول على سيارات مدرعة روسية.

وأبلغ دينيس تريفونوف، المسؤول في "الشركة الصناعية العسكرية" الروسية "سبوتنيك" أن سلوفاكيا أبت الرغبة في شراء المزيد من سيارات "تيغر" (النمر)، مرجحا أن يشهد العام المقبل (2018) توقيع عقد توريد سيارات "تيغر" لسلوفاكيا.

وكانت هذه الدولة، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، حصلت في وقت سابق على سيارة من هذا الطراز من روسيا.

وترغب دول أمريكا اللاتينية أيضا في شراء سيارات "تيغر". وكانت إحدى دول أمريكا اللاتينية — الأوروغواي — قد حصلت على 10 سيارات "تيغر".

© Sputnik. Sergey Mamontov سيارة "تيغر" (النمر)

وتتطلع دولة عربية إلى تملّك سيارات "تيغر". وكشف ممثل الشركة الروسية المصنعة لسيارات "تيغر" أن سيارات "تيغر" استأثرت باهتمام البحرين، وأن مملكة البحرين تدرس شراء سيارات من هذا الطراز.

وخصصت سيارة "تيغر" لنقل الناس والسلع على الطرق وفي المناطق الخالية من الطرق المعبدة، وهي تتسع لـ6 أشخاص.

وتقدر دروعها على مقاومة طلقات نارية من عيار 5.45 و5.56 و7.62 ملم. وتعادل قوة محركها 215 حصانا. وتستطيع السيارة أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 120 كيلومترا في الساعة، وهي مزودة بمكيف الهواء.