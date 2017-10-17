الخارجية الروسية تخطط لإجلاء القنصلية العامة في أربيل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الخارجية الروسية تخطط لإجلاء القنصلية العامة الروسية في أربيل والقرار سيتخذ حسب الوضع على الأرض.

© Sputnik. Hikmet Durgun البيشمركة: لن نقف مكتوفي الأيدي وسندافع عن كردستان

وقال بوغدانوف ردا على سؤال في هذا الخصوص: "في كل سفاراتنا في الخارج، والقنصليات يوجد خطط معينة حيال جميع الحالات التي تظهر في الحياة، في حال الظروف الطارئة والنزاعات المسلحة، والكوارث الصناعية"، مشيرا إلى أن "الخطط تتكيف" وفق الوضع على الأرض.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "في حال الضرورة سيتم تطبيقها [الخطط] بشكل كامل أو جزئي".

وأعرب بوغدانوف عن أمله في إجراء حوار بين بغداد وأربيل في إطار الدستور العراقي، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على وحدة أراضي وسيادة العراق.