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11:10 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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    لقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكرملين في موسكو

    صحيفة روسية تكشف سبب حقيقي لزيارة الملك سلمان إلى موسكو

    © Sputnik. Sergey Guneev
    روسيا
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    الموضوع:
    الملف النفطي لعام 2017 (3) (70)
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    مضى أسبوعان على زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، لكن الصحافة الروسية ما زالت إلى الآن تطرح أسبابا مختلفة حول زيارته تلك. صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية من جانبها طرحت تصورها الخاص.

    وأوضح مقال نيقولاي فاردول، الذي نشرته الصحيفة، أن الزيارة هذه اعتراف واقعي بأن روسيا قادرة على التأثير في تطور الأوضاع في الشرق الأوسط. وبعد هذه الزيارة، لا توجد أية شكوك في دور روسيا المهم في السياسة العالمية. مع ذلك، يرى المقال أن الاقتصاد هو هدف الزيارة المهم وليس السياسة.

    فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان
    © Sputnik. Sergey Guneev
    سياسي: زيارة العاهل السعودي إلى موسكو تتويج لجهود بن سلمان وعلاقته الجيدة مع بوتين

    لمح المقال إلى مشاكل السعودية الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط. وتعقد الرياض آمالا بـ90 في المئة على النفط. وتدرك الرياض ضرورة حل هذه المشكلة (بلغ النقص في الميزانية في عام 2017، 15% من الناتج المحلي). وانخفض حجم الاحتياطيات منذ عام 2014، من 737 مليار دولار إلى 487 مليار دولار.

     وتخطط الرياض لتنويع اقتصادها وانطلاقاً من العام المقبل من المخطط إجراء عدد من التدابير. كما تخطط الرياض للتحول إلى مركز المال الرئيس في الشرق الأوسط وذلك عن طريق العرض العام الأولي لشركة Saudi Aramco.

    وتحتاج السعودية إلى أسعار النفط العالية وذلك من أجل الميزانية وبيع ناجح لأسهم أرامكو. ولكن أسعار النفط العالية تعد دعوة لمنتجي النفط الصخري الأمريكيين الذي تسببوا في انهيار أسعار النفط عام 2014.

    سلمان في موسكو
    © REUTERS/ SERGEI KARPUKHIN
    أول تعليق من الملك سلمان بعد وصوله إلى موسكو

    ويشير المقال إلى أنه بعد لقاء بوتين مع الملك سلمان، ارتفعت أسعار النفط. ويطرح كاتب المقال سؤالا: على ماذا اتفق بوتين والملك السعودي؟ وتشير التعليقات الرسمية إلى أن الزعيمين واثقان في فعالية سياسة أبيك، كما بحثا في إمكانية الإجراءات الأخرى لتحديد إنتاج وتصدير النفط من أجل الحفاظ على أسعار النفط العالية. وأشار الكاتب إلى أن شركات منتجة للنفط ترغب في إنتاج النفط وتدشين مشاريع جديدة ولكن ليس منتجو النفط هم من يتخذون القرارات. وكان هذا الموضوع على رأس المباحثات في الكرملين أيضا.

    ويبدو تمديد موعد إنتاج النفط واقعيا للغاية. ويعد موعد إجراء العرض العام الأولي لشركة Saudi Aramco حاسما هنا. وقبل إجرائه لا تخطط السعودية لانهيار أسعار النفط. وسيكون نتائج العرض العام الأولي لحظة "الحقيقة" هنا. واستخلص المقال بأن إمكانية اندلاع حرب النفط كبيرة جدا. وفي الواقع، بحث بوتين والعاهل السعودية موعد اندلاعها.

     

    الموضوع:
    الملف النفطي لعام 2017 (3) (70)

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    رؤية المملكة العربية السعودية 2030, أسعار النفط, النفط, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, أخبار السعودية, بوتين, الملك سلمان, سلمان بن عبد العزيز, السعودية, العالم العربي, العالم, روسيا
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