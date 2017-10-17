برلماني روسي: القضاء على "داعش" بالكامل قد يكون نهاية 2017

صرح رئيس لجنة شؤون الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول، بأنه يمكن توقع القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا بالكامل مع نهاية عام 2017، إن لم تكن هناك أي عوائق.

موسكو- سبوتنيك. وقال بونداريف في حديث لوكالة "سبوتنيك":

إن مواعيد إنجاز العملية في سوريا لا تزال مفتوحة، وحتى الآن تم تحرير 92 بالمئة من أراضي البلاد من الإرهابيين، وفي حال لم نتراجع بسبب ظروف موضوعية معينة، فيمكن أن نتوقع القضاء على عصابات "داعش" بالكامل في سوريا مع نهاية عام 2017".

في سياق متصل، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) تحرير المستشفى الوطني في الرقة وإنزال آخر علم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت القوات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "بعد أن حررت قوات سوريا الديمقراطية المشفى الوطني في الرقة قامت بإنزال آخر أعلام إرهابيي داعش والذي كان مرفوعا فوق برج البريد وسط المدينة".

كما أعلنت القوات عن قتل 22 جندياً أجنبياً خلال اشتباكات مستمرة منذ مساء أمس وحتى الآن في محيط المشفى الوطني والملعب البلدي وسط مدينة الرقة، كجزء من المرحلة الأخيرة من حملة تحرير مدينة الرقة باسم "معركة الشهيد عدنان أبو أمجد".