صحيفة تعلن إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية في تركيا

ووفق ما أوردته صحيفة "خبر تورك" من معلومات فإن روسيا مستعدة لتسليم منظومات "إس-400" إلى تركيا حرصا على توفير الأمن للمجال الجوي الذي يشمل شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وتركيا وسوريا. ويُفترض أن يستوجب نشر وسائط الدفاع الجوي الروسية في أراضي تركيا حضور العسكريين الروس. ومن ثم فإن الأمر قد يتطلب إقامة قاعدة عسكرية روسية في تركيا.

© Sputnik. Igor Russak تركيا بلا دفاع ضد الصواريخ المنطلقة من سوريا

ومن جهة أخرى استبعدت صحيفة روسية أن يستوجب تنفيذ اتفاقية بيع منظومات الدفاع الجوي الروسية إلى تركيا إنشاء قاعدة عسكرية.

وليس هذا فقط، بل استبعدت صحيفة "ستوكينفوكوس" إقامة أي قاعدة روسية في تركيا، مشيرة إلى استحالة إقامة القاعدة العسكرية الروسية في أراضي أية دولة تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي.

أما عن ظهور الخبراء العسكريين الروس في هذا البلد حين تتسلم تركيا منظومات الدفاع الجوي الروسية فإن الصحيفة لا تستبعد هذا، مشددة على عدم إمكان إنشاء القاعدة العسكرية.

ويُتوقع أن تبدأ تركيا تتسلم منظومات "إس-400" في عام 2019.