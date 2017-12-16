الدفاع الروسية: التحالف الدولي يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم السبت ، ان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سوريا.

© AFP 2017/ Ed Jones ماذا يحدث بين الطائرات الأمريكية والروسية في أجواء سوريا فوق نهر الفرات

موسكو- سبوتنيك .وقال مركز المصالحة في بيان: "الائتلاف الدولي" يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سوريا ".

كما صرح المركز بإن اللاجئين السوريين العائدين إلى المناطق المحررة من ايدي تنظيم "داعش "الإرهابي، أفادوا ان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة،

استخدم لأكثر من ستة اشهر مخيم اللاجئين في محافظة الحسكة كقاعدة تدريب للمسلحين.

وقال مركز المصالحة الروسي في بيان: "وفقا لمعلومات السكان المحليين العائدين إلى المناطق المحررة من " داعش " استخدم "التحالف الدولي " الذي تقوده الولايات المتحدة مخيم اللاجئين بمحافظة الحسكة لأكثر

من نصف عام كقاعدة لتدريب المسلحين الذين يتدفقون الى هناك من مناطق مختلفة من سوريا ".