"ساتان"... ما زال بإمكانه "زيارة" أمريكا

ستظل صواريخ "فويفودا" في الخدمة حتى عام 2027.

أعلن ذلك قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكايف.

ويعتبر صاروخ "إر إس-20في" الذي يسميه العسكريون الروس "فويفودا" (أي القائد العسكري) أضخم صاروخ حربي قادر على حمل رؤوس نووية إلى قارات بعيدة في العالم. وأخاف دخوله الخدمة العسكرية في الاتحاد السوفيتي حلف شمال الأطلسي حتى أنه سمى هذا الصاروخ "ساتان" (أي الشيطان).

وتخضع صواريخ "فويفودا" حالياً للعملية التحديثية الجديدة لتظل في الخدمة حتى حصول قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية على صاروخ جديد يعتبر بديلا لصاروخ "ساتان".

ورأى موقع "فوينييه ماتيريالي" في قرار التمديد لصاروخ "ساتان" مبررا للقول "ما زال بإمكان الشيطان زيارة الولايات المتحدة الأمريكية".