وزير النقل الروسي: موسكو والقاهرة تبحثان عودة رحلات الطيران العارض (شارتر) الربيع المقبل

قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، اليوم السبت، إن مصر وروسيا تبحثان عودة رحلات الطيران العارض (شارتر) الربيع المقبل.

© AP Photo/ Amr Nabil وزير النقل الروسي: مطار القاهرة يلبي جميع متطلبات أمن الطيران

ولفت الوزير إلى أن المباحثات متعلقة بالانتهاء من إعداد البنية التحتية.

وأشار سوكولوف إلى أن وزارة النقل الروسية تعتزم قبل نهاية العام الجاري تقديم مشروع مرسوم رئاسي بشأن استئناف الرحلات الجوية مع مصر.

وحول عودة الطيران إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة في مصر، قال سوكولوف للصحفيين، إن ذلك الأمر سيتطلب إجراء فحوصات إضافية لهذه المطارات.

وراد على سؤال أحد الصحفيين، لفت الوزير الروسي إلى احتمالية إجراء تفتيش واحد إضافي على الأقل في مدن المنتجعات.



