عملية أمنية في داغستان للبحث عن مسلحين

وأشار الى أنه يجري البحث عن مسلحين وأعوانهم. هذا وينشط في بعض أقاليم روسيا الاتحادية، وبالذات مناطق شمال القوقاز الروسي، بعض التنظيمات الإرهابية، المؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وجماعات دينية متطرفة ذات فكر تكفيري، التي انتشرت بسبب المستوى المتدني للوعي الديني، حيث يستغل ذلك العديد من المطرفين الذين يجندون الناس في صفوهم.
وتجدر الإشارة إلى أن من بين هؤلاء التكفيريين والإرهابيين، من يساعدون المنظمات الإرهابية الدولية، خاصةً تنظيم "داعش" ويقوم هؤلاء بتجنيد المسلحين وإرسالهم للقتال في منطقة الشرق الأوسط وبالذات سوريا والعراق، ولذلك تسعى روسيا عبر جهاز الأمن الفدرالي الروسي، وعبر وزارة الداخلية الروسية، للتعامل معهم، سواء داخل روسيا الاتحادية، أو خارجها.
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