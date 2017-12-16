عملية أمنية في داغستان للبحث عن مسلحين

أفاد ممثل مقر العمليات الأمنية في جمهورية داغستان، اليوم السبت، بأن عملية مكافحة إرهاب تجري في أحد القرى بالإقليم بحثا عن مسلحين.

© Sputnik. Magomed Aliev إعلان نظام مكافحة الإرهاب في داغستان

محج قلعة — سبوتنيك . وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "في الساعة 15:45 اتخذ رئيس فرع جهاز الأمن الفدرالي الروسية بداغستان، قائد مقر العمليات، إعلان حالة "عملية مكافحة إرهاب" في محيط قرية غوبدين بمنطقة كارابولاك".

وأشار الى أنه يجري البحث عن مسلحين وأعوانهم. هذا وينشط في بعض أقاليم روسيا الاتحادية، وبالذات مناطق شمال القوقاز الروسي، بعض التنظيمات الإرهابية، المؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وجماعات دينية متطرفة ذات فكر تكفيري، التي انتشرت بسبب المستوى المتدني للوعي الديني، حيث يستغل ذلك العديد من المطرفين الذين يجندون الناس في صفوهم.

وتجدر الإشارة إلى أن من بين هؤلاء التكفيريين والإرهابيين، من يساعدون المنظمات الإرهابية الدولية، خاصةً تنظيم "داعش" ويقوم هؤلاء بتجنيد المسلحين وإرسالهم للقتال في منطقة الشرق الأوسط وبالذات سوريا والعراق، ولذلك تسعى روسيا عبر جهاز الأمن الفدرالي الروسي، وعبر وزارة الداخلية الروسية، للتعامل معهم، سواء داخل روسيا الاتحادية، أو خارجها.