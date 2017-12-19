بوتين: هناك تهديد صادر عن الإرهابيين من آسيا الوسطى والشرق الأوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإرهابيين يهددون رابطة الدول المستقلة.

© Sputnik. Ramil Sitdikov بوتين يعد ببحث مقترح إعلان عفو واسع بمناسبة الانتخابات الرئاسية

وأشار بوتين إلى أن الإرهابيين يحاولون استخدام المناطق السابقة كرأس جسر للتوسع.

موسكو- سبوتنيك.وأضاف بوتين في رسالة قرأها مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف خلال اجتماع قادة الأجهزة الأمنية أن هناك تهديد صادر عن الإرهابيين من آسيا الوسطى والشرق الأوسط.

وجاء في الرسالة: "من الواضح أن الوضع القائم في العالم يتطلب البحث عن سبل أكثر فعالية للتعامل مع التحديات والتهديدات العالمية".

وأضاف أن الخطر الأساسي على رابطة الدول المستقلة يصدر عن التنظيمات الإرهابية الناشطة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الإرهابيون يحاولون استخدام هذه المناطق كرأس جسر للتوسع، ويعملون على تجنيد وتدريب مسلحين جدد ويرسلونهم لزعزعة الوضع في دول أخرى".