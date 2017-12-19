تعديل يزيد خطورة "الصياد الليلي" على "أباتشي"

ويجب أن تظهر في النهاية مروحية جديدة تحمل اسم "مي-28إن إم" وفق وزارة الدفاع الروسية.

وستتمتع مروحية "مي-28إن إم" بمزايا تجعلها تتقدم على "مي-28إن"، وبالأخص من حيث القدرة على اكتشاف وتدمير الأهداف.

ويستطيع مدفع مروحية "مي-28إن إم" التعامل مع الطيار وتنفيذ أوامره تلقائياً. ويوضح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف أن المدفع يتجه تلقائياً نحو الجهة التي يوجه الطيار رأسه إليها.

وتقدر مروحية "مي-28إن إم" على حماية النفس من الصواريخ المضادة.

ويخلص الخبير إلى القول إن المزايا التي ستتمتع بها مروحية "مي-28إن إم" تزيد خطورتها على الآليات العسكرية التي أوجِد "الصياد الليلي" من أجل تدميرها على الأرض، وعلى مروحيات "أباتشي" التي يمتلكها الجيش الأمريكي وجيوش الدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.