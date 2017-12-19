روسيا تعرب عن خيبة أملها لعرقلة السلطات الفرنسية عمل مراسل "سبوتنيك"

أعربت موسكو عن خيبة أملها لعدم حضور مراسل "سبوتنيك" مراسم استلام أوراق الاعتماد في مقر الرئاسة الفرنسية.

© AFP 2017/ SVEN NACKSTRAND "التحالف" يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه "أنصار الله" على جنوب الرياض موسكو — سبوتنيك. وأبدت موسكو خيبة أملها بسبب قرار السلطات الفرنسية بعدم السماح لمراسل وكالة "نوفوستي" بالمشاركة في مراسم استلام أوراق الاعتماد بمقر الرئاسة الفرنسية.

وأشارت موسكو إلى أنها تنتظر ردة فعل ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية الصحافة، أرليم ديزير.

وكتبت وزارة الخارجية على حسابها في "تويتر": "أرليم ديزير، ماذا تفكرون حول مثل هذا العمل الذي يدعو للاستياء؟ دون شك، لا تريدون أن يكون هناك تعامل بالمثل مع الصفحيين الفرنسيين في موسكو؟".