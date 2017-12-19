الخارجية الروسية: فيتو أمريكا على مشروع قرار حول القدس نهج مخالف لإرادة العالم

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أسفها على قيام الولايات المتحدة باستخدام حق النقد "الفيتو" لمنع إصدار قرار حول القدس يوم أمس.

© AFP 2017/ Ozan Kose الخارجية التركية: مصدومون من فيتو أمريكا ضد مشروع قرار "القدس"

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الخارجية: "يدعو للأسف قيام الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، والتي تقدم نفسها على أنها وسيط في النزاع الفلسطيني — الإسرائيلي، تبدي ليس للمرة الأولى أنهجا تتعارض مع إرادة المجتمع الدولي، وتقويض الأساس القانوني للتسوية الفلسطينية — الإسرائيلية". وأشارت الخارجية الروسية إلى أن مشروع القرار الدولي بشأن القدس، جاء ردا من الدول العربية على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإيعازه للخارجية بدراسة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب.

وكانت الولايات المتّحدة الأمريكية استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار عربي بشأن القدس، ناقشه مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، ونص على "عدم الاعتراف بأي تغيير على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967"، "والامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980.

واستخدمت واشنطن أمس الاثنين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بشأن القدس تقدمت به مصر في الأمم المتحدة ويدعو إلى سحب إعلان أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل.