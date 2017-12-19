أسعار الفنادق خلال كأس العالم 2018 تحت رقابة حكومة العاصمة موسكو

أعلن مدير قسم السياحة والرياضة في مدينة موسكو، نيكولاي غوليايف، أن حكومة موسكو، بالتعاون مع السلطات الاتحادية، تواصل التحقق من أسعار الفنادق خلال كأس العالم عام 2018، وتم الكشف عن 33 حالة مبالغة بالأسعار.

موسكو — سبوتنيك . وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قال غوليايف: "نحن سنقوم بشكل منتظم بإجراء مراقبة للأسعار طوال فترة البطولة". اليوم اكتشف خبراؤنا 33 حالة من المبالغة بالأسعار في الفنادق.

وأشار غوليايف، إلى أن جميع المعلومات التي جرى كشفها بشأن حقيقة التجاوز في أسعار الفنادق، جرى تحويلها إلى هيئة حماية المستهلك "روس بوتريب نادزور".

هذا وستقام مباريات كأس العالم بكرة القدم في روسيا من 14 حزيران/ يونيو إلى 15 تموز/ يوليو المقبل. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعبا منتشرة في 11 مدينة روسية، هي بالإضافة للعاصمة موسكو: سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف نا دونو.