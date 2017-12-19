بوتين يتحدث عن "التحديات المصيرية" التي تواجه روسيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه على روسيا التعامل مع التحديات التاريخية المصيرية بجدارة.

© Sputnik. Ramil Sitdikov بوتين يعد ببحث مقترح إعلان عفو واسع بمناسبة الانتخابات الرئاسية

سبوتنيك . وأضاف بوتين خلال منتدى أعمال "الجبهة الشعبية الروسية" "ما هي؟ هي مساعدة وزيادة شعبنا وخلق اقتصاد جديد وتطوير منطقة القطب الشمالي والشرق الأقصى وسيبيريا وجميع مناطق بلادنا الشاسعة".

ووفقا لأقوال بوتين فإن روسيا ستواجه في المستقبل، الثورة التكنولوجيا والطبية والتعليمية.

وأكد الرئيس الروسي على أن "العزلة عن هذه التوجهات العالمية أو محاولة اللحاق بأحدها ليس خيارنا ولا يمكن أن يكون خيارنا".

وأشار بوتين إلى أن روسيا لديها الفرصة لاستعادة الكفاءات في المجالات التي كانت رائدة فيها دائما.

وأضاف بوتين "سوف سوف نحصل بالتأكيد على كفاءات جديدة نحتاجها في النمو. ليس هناك أي شك في ذلك. علينا أن نكون الرائدين في المعرفة والفكر والتنمية الاجتماعية والثقافية".

وأكد بوتين على أن روسيا يجب أن لا تحيد عن الطريق المحدد لكي لا تبدأ كل شيء من الصفر، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الهوية والاعتماد على التقاليد. وذكر بوتين أن الروس سمعوا الكثير من الخطابات الجميلة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لكن أحدا لم يساعد روسيا.

وأضاف بوتين "لقد بنينا دولة جديدة وأعدنا بناء روسيا المستقلة القوية وتعلمنا الدفاع عن مصالحنا بقوة وأدركنا قوة واستمرارية تاريخنا المشترك وقيمة إنجازاتنا"، مشيرا إلى أنه مازال أمام روسيا الكثير لتفعله.

ووفقا لبوتين فإن الروس قادرون على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم والتغلب على أصعب الاختبارات، على الرغم من كل الظروف. فقد تنبأ الكثيرون في بداية العقد الحالي انهيار البلاد وانقراض الأمة.

وأشار إلى أن الروس تمكنوا من الحفاظ على وحدة وسيادة روسيا وعبروا طريق التجديد بنجاح وحققوا قفزات حقيقية في أهم مجالات التنمية ومضوا قدما في مجال الاقتصاد والمجال الاجتماعي وفي ضمان القدرة الدفاعية للبلاد.