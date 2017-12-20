تمديد فترة التحقيق في تحطم الطائرة "تو-154" الروسية

أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول، أنه سيتم تمديد فترة التحقيق بشأن تحطم الطائرة الروسية من طراز "تو 154" فوق البحر الأسود.

© Sputnik. Maksim Blinov تحطم طائرة عسكرية بولندية قرب مينسك

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر:

من المقرر أن يتم تمديد التحقيق في القضية الجنائية بشأن تحطم "تو- 154" بالقرب من سوتشي لعدة أشهر أخرى.

وكان التحقيق قد بدأ في 25 ديسمبر 2016، فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن نتائج التحقيق في كارثة تحطم طائرة "تو-154" في البحر الأسود في نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن أخطاء قائد الطائرة قد تكون سببا لتحطمها.

يذكر أن طائرة "تو-154" التابعة لوزارة الدفاع الروسية اختفت من شاشات الرادار بعد دقيقتين على إقلاعها في صباح 25 ديسمبر الماضي، قبل أن يتم العثور على حطامها في البحر الأسود، وكان على متن الطائرة ثمانية أفراد طاقم و84 راكبا، من بينهم 64 من فناني فرقة "ألكسندروف" الموسيقية كانوا متوجهين إلى قاعدة حميميم لإحياء حفل بمناسبة عيد رأس السنة.