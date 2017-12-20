دي ميستورا يعلن لـ"سبوتنيك" عن زيارة إلى موسكو يوم غد

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه سيتوجه بزيارة إلى موسكو، يوم غد الخميس.

© REUTERS/ Denis Balibouse الخارجية الروسية:دي ميستورا قد يزور موسكو قبل نهاية العام

وقال دي ميستورا: "سأحضر يوم الخميس".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أعلن، في وقت سابق، أن زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى موسكو قد تتم قبل نهاية العام الجاري.

وكان دي ميستورا أعلن، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا أمس الثلاثاء، أن الحكومة السورية لم تقتنع بالتحدث مع المعارضة، قائلا: "أي معارضة يمكن أن تطالب بتغيير السلطة، وهو موقف تفاوضي، لكن الحكومة السورية لم تقتنع بالتحدث مع المعارضة".

ومضى بقوله: "أحث إيران وروسيا وتركيا بصفتهم الجهات الضامنة على النظر في مسألة المحتجزين والمعتقلين في سوريا خلال الاجتماع المقبل في أستانا".