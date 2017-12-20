صحيفة روسية تكشف عن اقتراح الحوثيين

أعلن ذلك ممثل حركة الحوثيين محمد عبد السلام، وفق صحيفة "ازفستيا" الروسية.

© AP Photo/ STR أحمد علي عبدالله صالح يفاجئ الجميع

وذكرت الصحيفة نقلا عن ممثل الحوثيين أن المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء مستعدون لتوفير الأمن للدبلوماسيين الروس إذا عادوا إلى عاصمة البلاد.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت في 12 ديسمبر/كانون الأول 2017 "قرار تعليق الوجود الدبلوماسي الروسي في اليمن" حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن السفير وبعض موظفي السفارة سيواصلون عملهم، لكنهم سيكونون موجودين في العاصمة السعودية.

ونقلت الصحيفة عن محمد عبد السلام قوله إن إجلاء السفارة الروسية لن يصب في مصلحة السلام.

وأفادت الصحيفة بأن مصدراً دبلوماسياً روسياً قال لها إن عودة الدبلوماسيين الروس إلى صنعاء رهن تطبيع الوضع في اليمن.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوضع اليمني عاود التفاقم في الرابع من ديسمبر عندما أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مقاطعته لجماعة "أنصار الله" الحوثية، وقتله الحوثيون في نفس اليوم.