عقوبة 10 سنوات للإرهاب الهاتفي في روسيا

© AFP 2017/ Leon Neal البيت الأبيض ينتقد احتمال حظر "تويتر" في روسيا

موسكو-سبوتنيك. وتبنى مجلس الدوما الروسي، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول، قانونا يقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام كحد أقصى، لارتكاب جريمة "الإرهاب الهاتفي".

وكانت لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الخارجية قد قررت إحالة اتفاقية توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس إلى المصادقة عليها من قبل المجلس يوم غد الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأول.