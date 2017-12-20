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13:26 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    قوى الأمن تنفذ عملية أمنية في داغستان

    روسيا تكسب حربا مهمة

    © Sputnik. Russian FSB
    روسيا
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    كسبت روسيا الحرب ضد الإرهاب في منطقة القوقاز.

    أعلنت ذلك السلطات الأمنية الروسية.

    وصول كتيبة الشرطة العسكرية الروسية إلى محج قلعة قادمة من سوريا
    © Sputnik. Musa Salgereev
    بوتين بادر بإرسال الشرطة من القوقاز إلى سوريا

    وقال ألكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الروسي (إف إس بي) في تصريح لصحيفة "روسيسكايا غازيتا":

    تمت تصفية التشكيلات العصابية الإرهابية بشكل كامل على أرض الواقع في شمال القوقاز.

    وأفاد مدير جهاز الأمن بأن أكثر من 9500  شخص أدينوا بجرائم الإرهاب والتطرف خلال الأعوام الخمسة الماضية.

    وانطلقت الحرب ضد الإرهاب في شمال القوقاز الروسي في تسعينات القرن الماضي بعدما خرجت روسيا من عباءة الاتحاد السوفيتي. وتمكنت القوات الأمنية الروسية من دحر الإرهاب في إقليم الشيشان في عام 2006. غير أن الإرهابيين رفعوا رؤوسهم في إقليم قوقازي آخر هو داغستان، وانبرت السلطات الأمنية الروسية لمحاربة الإرهابيين في هذا الإقليم.

    ويقول سيرغي ستيباشين، مدير سابق لجهاز الأمن ، إنه يأمل بل يعتقد أن داغستان ستصبح  أجمل إقليم في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق بعد دحر الإرهاب فيها.

    ومن جانبه يقول ألكسندر تشيكالين، نائب سابق لوزير الداخلية، إنه يتفق مع مدير جهاز الأمن على أنه تم دحر الإرهاب في شمال القوقاز، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن السلطات الأمنية تكف عن محاربة الإرهاب، بل يجب أن نضاعف جهودنا في هذا المجال لاسيما وإنه من المتوقع أن يعود من ذهبوا الى سوريا للقتال إلى جانب إرهابيي تنظيم "داعش". ويجب أن يوليهم رجال الأمن اهتماما خاصا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, تصريحات, مكافحة الإرهاب, ألكسندر بورتنيكوف, روسيا
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