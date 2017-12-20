الكرملين يرفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القرم

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين يرفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول شبه جزيرة القرم.

© Sputnik. Sergei Guneev بيسكوف: بوتين لا يخطط لأي اتصالات مع قادة فلسطين وإسرائيل قبل نهاية العام

موسكو — سبوتنيك. وأضاف بيسكوف، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر / كانون الأول: "الكرملين يرفض القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في القرم ويعتبره غير صحيح".

جاء ذلك ردا على سؤال صحفي للتعليق على القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة حول القرم.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "نحن نعتبر هذه الصياغة غير صحيحة ولا نتوافق معها".