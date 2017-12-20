الدفاع الروسية تنفي تنفيذ طلعات قرب قرية معر شورين في إدلب

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول، الأنباء التي نقلتها وسائل إعلام غربية حول تنفيذ ضربات جوية في قرية معر شورين بمحافظة إدلب السورية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin وزارة الدفاع الروسية ترصد خروقات نظام وقف القتال في سوريا

وأكد الوزارة أنه لم يتم تنفيذ أي طلعات جوية في تلك المنطقة، قائلة "الطائرات لم تنفذ أي طلعات قرب قرية معر شورين في إدلب".

وذكرت الوزارة، في بيان لها، "وزارة الدفاع الروسية تنفي أنباء نشرتها بعض وسائل الإعلام الغربية حول استهداف طائرات سلاح الجو الروسي منطقة مار شورين بمحافظة إدلب السورية".

وأكدت أن "طائرات سلاح الجو الروسي لا تحلق في هذه المنطقة".