وزير الخارجية البريطاني يزور روسيا 22 ديسمبر

أكد ممثل وزارة الخارجية البريطانية أن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، سيجري زيارة لموسكو يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

لندن — سبوتنيك . وقال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "الزيارة ستجري يوم 22 ديسمبر وستكون قصيرة". وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن الوزير جونسون سيزور روسيا في نهاية العام الحالي 2017 تلبية لدعوة نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وكانت الخارجية البريطانية ذكرت أنه من بين الموضوعات التي يعتزم جونسون مناقشتها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، سوريا أوكرانيا وإيران وكوريا الشمالية. ولم يتم حتى الآن تحديد الموعد الدقيق للزيارة، إلا أنه جرى الحديث عن أواخر كانون الأول/ ديسمبر.

يجدر بالذكر أن زيارة جونسون إلى روسيا كانت مقررة بتاريخ 10 أبريل/ نيسان 2017، لكن لندن ألغتها بسبب تأزم الوضع في سوريا.

وستكون زيارة جونسون المرتقبة في نهاية عام 2017 أول زيارة إلى روسيا يقوم بها وزير خارجية بريطانيا في خمسة أعوام، إذ أن المرة الأخيرة التي زار فيها وزير خارجية بريطانيا روسيا كانت في مايو/ أيار 2012.