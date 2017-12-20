بوتين يدعو لمواصلة العمل على مكافحة الإرهاب وتعزيز الحدود الروسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية تحاول بشتى الوسائل التدخل في الشؤون الداخلية الروسية مشيرا إلى أنه يجب وضع حد لذلك.

ولفت الرئيس الروسي إلى ضرورة وضع حاجز يمكن الاعتماد عليه أمام التدخل الخارجي بالحياة العامة في روسيا.

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمواصلة العمل المنتظم والمستدام على محاربة الإرهاب، وتعزيز الحدود الروسية.

وقال بوتين خلال كلمة بمناسبة يوم الأجهزة الأمنية: "يجب مواصلة العمل المنتظم والمستدام، والحفاظ على أكبر قدر من التركيز، يجب تعزيز السبل الداخلية والخارجية للأمن ضد الإرهاب في روسيا، والعمل على تصفية شبكات التجنيد وتمويل الإرهاب، ومواجهة محاولات المتطرفين للتأثير على الشباب ونشر فكر الكراهية…".

وتابع الرئيس أن الأجهزة الأمنية الروسية تعمل على تنفيذ "أكثر الأعمال خطورة، ومسؤولية وصعوبة" مشيرا إلى أنه هذا ما تقوم به بالذات "لتوفير تقدم حملية مكافحة الإرهاب في سوريا".