بوتين يدعو لمواصلة العمل على مكافحة الإرهاب وتعزيز الحدود الروسية

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمواصلة العمل المنتظم والمستدام على محاربة الإرهاب، وتعزيز الحدود الروسية.
وقال بوتين خلال كلمة بمناسبة يوم الأجهزة الأمنية: "يجب مواصلة العمل المنتظم والمستدام، والحفاظ على أكبر قدر من التركيز، يجب تعزيز السبل الداخلية والخارجية للأمن ضد الإرهاب في روسيا، والعمل على تصفية شبكات التجنيد وتمويل الإرهاب، ومواجهة محاولات المتطرفين للتأثير على الشباب ونشر فكر الكراهية…".
وتابع الرئيس أن الأجهزة الأمنية الروسية تعمل على تنفيذ "أكثر الأعمال خطورة، ومسؤولية وصعوبة" مشيرا إلى أنه هذا ما تقوم به بالذات "لتوفير تقدم حملية مكافحة الإرهاب في سوريا".
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