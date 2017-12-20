جدول أعمال بوتين لا يتضمن عقد لقاء مع وزير الخارجية البريطاني

صرح المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن عقد لقاء مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

© REUTERS/ HANNAH MCKAY وزير الخارجية البريطاني يزور روسيا 22 ديسمبر

موسكو — سبوتنيك . ومن المقرر أن يجري جونسون زيارة لروسيا يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقال بيسكوف للصحفيين مجيبا عن سؤال حول إذا كان من المخطط عقد لقاء بين بوتين وجونسون: "لا".

وأكد ممثل وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون سيجري زيارة لموسكو يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "الزيارة ستجري يوم 22 ديسمبر وستكون قصيرة".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن الوزير جونسون سيزور روسيا في نهاية العام الحالي 2017 تلبية لدعوة نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وكانت الخارجية البريطانية ذكرت أنه من بين الموضوعات التي يعتزم جونسون مناقشتها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، سوريا أوكرانيا وإيران وكوريا الشمالية. ولم يتم حتى الآن تحديد الموعد الدقيق للزيارة، إلا أنه جرى الحديث عن أواخر كانون الأول/ ديسمبر.