روسيا... في البداية يتلقى الجيش 100 دبابة متقدمة

وأعلن قائد القوات البرية الروسية الجنرال أوليغ أن وزارة الدفاع الروسية وقعت مع مجمع الصناعات العسكرية عقودا لتوريد دبابات "تي-14 أرماتا" للجيش الروسي.

وأشار الجنرال ساليوكوف إلى أن القوات ستستخدم أولى دفعات دبابات من طراز "أرماتا" على سبيل التجربة.

وتعتزم وزارة الدفاع تسليم 100 دبابة "أرماتا" إلى القوات المسلحة الروسية قبل عام 2020.

يجدر بالذكر أن الدبابة المعروفة باسم "أرماتا" أحدث دبابة من صنع روسي. ويتيح تصميمها الاستمرار في تطويرها، ويراعي إمكانية جعلها آلة روبوتية تخلو من طاقم بشري.

ووفق قائد القوات البرية فإن دبابة "أرماتا" تتقدم وتتفوق على غيرها من الدبابات الروسية والأجنبية من جميع النواحي.