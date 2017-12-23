بالصور... بوتين وشويغو يلعبان الهوكي في الساحة الحمراء

موقع "سبوتنيك" — فقد شارك في مباراة الهوكي الليلي اللاعبون البارزون في المنتخب السوفييتي، فياتشيسلاف فيتيسوف وسيرغي فيودوروف وبافل بوري.
كما شاركهم المباراة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس مجلس إدارة دوري الهوكي القاري غينادي تيمتشينكو، بالإضافة إلى الفنان الروسي الشعبي وعازف الساكسوفون إيغور بوتمان.
وسجل كلا الفريقان عددا من الأهداف، بينما كان لاعبو الهوكي في الفترة الفاصلة يرتاحون في المقهى المجاور ويناقشون تكتيكات الجزء التالي من المباراة.
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب الهوكي© Sputnik. Aleksey Nikolskyi
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب الهوكي© Sputnik. Aleksey Nikolskyi
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب الهوكي© Sputnik. Aleksey Nikolskyi
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب الهوكي© Sputnik. Aleksey Nikolskyi
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب الهوكي© Sputnik. Aleksey Nikolskyi
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب الهوكي© Sputnik. Aleksey Nikolskyi
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو يلعبان الهوكي© Sputnik. Aleksey Nikolskyi
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب الهوكي© Sputnik. Aleksey Nikolskyi
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب الهوكي© Sputnik. Aleksey Nikolskyi
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